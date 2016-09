Todas as agências bancárias de Foz e STI aderiram à greve nacional

Todas as 22 agências bancárias de Foz do Iguaçu, e as três unidades de Santa Terezinha de Itaipu aderiram à greve nacional. A ação começou ontem (8) e de acordo com o Sindicato dos Bancários de Foz do Iguaçu e região, permanecerão fechadas por tempo indeterminado até que a reivindicação de 15% de reajuste salarial seja atendida, ou propostas que contemple aumento real de salário sejam oferecidas pelos bancos. Unidades de atendimento de Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Missal, Itaipulândia e São José das Palmeiras também devem aderir 100% ao movimento nos próximos dias. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 7.897 funcionários foram demitidos em 2016. “Os bancos não justificam as demissões, eles demitem e pronto. Não têm compromisso com a responsabilidade social”, enfatiza a vice-presidente da Federação dos Bancários do Paraná, Cristina Delgado. (Por: Renata Thomazi (estagiária de jornalismo) / Foto: Kiko Sierich)

