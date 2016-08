Projeto do viaduto da Avenida Costa e Silva será entregue ao DER

O Fundo Iguaçu e o CODEFOZ (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu) devem entregar este mês os projetos executivos do viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR 277 ao Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER/PR) O anúncio da conclusão dos projetos foi feito essa semana pelo vice-presidente do Fundo Iguaçu e superintendente de comunicação da Itaipu Binacional, Gilmar Piolla. Segundo ele, os projetos atendem a todas as recomendações do Ministério das Cidades, garantindo mobilidade urbana a pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em geral. “Após um ano de trabalho, finalizamos os projetos executivos do viaduto e eles estão prontos para serem doados ao DER/PR, que já aprovou formalmente a solução técnica apresentada pela empresa especializada (Engemin), contratada pelo Fundo Iguaçu, a pedido do Codefoz”, escreveu Piolla em sua rede social. (Thays Petters / Foto: Kiko Sierich)

