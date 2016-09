Participantes do Travel Mart deixam Foz do Iguaçu com boa impressão

O Travel Mart Latin America, evento que reuniu lideranças dos fornecedores de produtos turísticos de toda a América Latina com compradores da América do Norte, Europa, Pacífico e Oceania, foi encerrado com chave de ouro. O presidente e fundador da empresa organizadora do evento, William Coleman, disse que a impressão que ele tinha ontem é que o evento foi um sucesso e especialmente por ter sido realizado em Foz. “Está todo mundo elogiando Foz do Iguaçu. A estrutura, o receptivo no aeroporto, o transporte, restaurantes tudo funcionou muito bem”, disse. Segundo ele, Foz do Iguaçu melhorou muito desde a edição realizada em 2004. “Nesses 12 anos, notamos que apareceram grandes hotéis e não são só hotéis, são resorts,com spas, áreas para convenções, lazer e equipes de alta qualidade”, disse Coleman acrescentando que são hotéis e equipamentos de classe mundial. Ontem à noite houve uma festa de encerramento patrocinada pelo Comitê Organizador local formado pelo Iguassu Convention & Visitors Bureau, Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, Itaipu Binacional, Secretaria Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares de Foz do Iguaçu. (Jackson Lima / Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa