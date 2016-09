Diretor Jurídico da Itaipu recebe comenda da Associação dos Magistrados do Paraná

O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Cezar Eduardo Ziliotto, foi um dos condecorados com a comenda Alceste Ribas Macedo, em solenidade na Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar), em Curitiba, na noite dessa quinta-feira (31). Além de Ziliotto, receberam a homenagem o advogado Romeu Felipe Bacellar Filho, o engenheiro Nivaldo Carneiro Rodrigues, e os juízes Clairton Mario Spinassi, José Cândido Sobrinho, Alberto José Ludovico e Devanir Manchini. “É uma honra, uma satisfação inimaginável receber uma homenagem dessas, ainda mais ao lado de pessoas como o professor Romeu Bacelar”, afirmou Ziliotto, após a cerimônia. “Espero fazer jus à homenagem e poder sempre colaborar com a Justiça do Paraná e do Brasil.” O diretor recebeu a comenda das mãos do magistrado Geraldo Dutra de Andrade Neto. (DI Itaipu / Foto: Carlos Ruggi/Itaipu Binacional)

