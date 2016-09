Unidades de saúde abrem neste sábado para a vacinação contra a dengue

Hoje (3) é o último dia para os jovens 15 a 27 anos receberem a primeira dose da vacina contra a dengue. Para tentar ampliar a adesão à campanha, as 29 unidades de saúde estarão abertas neste sábado das 8h às 13 horas. A Secretaria Municipal de Saúde e a Nona Regional de Saúde também vão disponibilizar equipes nos dois shopppings da cidade. No Catuaí Palladium, na Avenida das Cataratas, a vacinação será ofertada das 14h às 18 horas, e no Cataratas JL Shopping, na Avenida Costa e Silva, a vacinação ocorre das 13h às 17 horas. Para receber a dose, basta apresentar um documento oficial com foto. A vacina é contra-indicada somente para gestantes, lactantes (que estão amamentando), pessoas com febre e imunodeprimidos (com baixa imunidade), como os portadores de HIV, por exemplo. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

