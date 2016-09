Ivone adota novas medidas para a contenção de gastos na prefeitura

Novas medidas para a contenção de gastos na administração municipal foram anunciadas ontem (8) pela prefeita Ivone Barofaldi (PSDB). Dentre as providências estão exoneração de cargos comissionados e cortes de despesas que afetaram a Fundação Cultural. Com isso, a Feira do Livro realizada anualmente está cancelada. A prefeita voltou a alertar sobre a situação financeira do Município afirmando que pretende controlar os gastos para fechar o ano. A preocupação é manter os serviços com racionalidade e garantir recursos para a folha de pagamento aos servidores. “Temos que organizar as secretarias para que o próximo prefeito possa trabalhar” disse Ivone. O anúncio das medidas ocorreu durante reunião de secretariado. Na oportunidade, a prefeita cobrou agilidade dos serviços e comprometimento dos secretários e equipes de governo. Cada secretário foi consultado sobre o número mínimo de funcionários para garantir a continuidade do serviço. (Elson Marques / Foto: AI/PMFI)

