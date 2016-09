Inadimplência do IPVA registra queda de 5% em Foz

A Receita Estadual divulgou um balanço positivo da arrecadação do Imposto por Veículo Automotor (IPVA). De acordo com o órgão, o número de proprietários de carros, motos e caminhões devedores reduziu 4,4% entre maio e julho deste ano em Foz do Iguaçu, cuja frota chega a 165 mil veículos. Até julho de 2016 pelo menos 22.387 veículos estariam inadimplentes, e por isso, cerca de R$ 9,7 milhões deixaram de ser recolhidos. Em maio, o número de veículos inadimplentes chegava a 25.855, o que gerou um acumulado de R$ 12 milhões. De acordo com a inspetora de arrecadação da Receita Estadual, Eliane Izabel Zeczowski Muraro, a preocupação em quitar os tributos tem se tornado constante. “Nós consideramos esse resultado positivo porque observamos que indiferente da situação econômica do país, os proprietários não tem deixado para depois. Só para se ter uma noção, a média de inadimplência em novembro de 2015 era em torno de 27%, e ainda no mês de maio a inadimplência já foi menor”, afirma. (Vinicius Machado especial para Gazeta / Fotos: Divulgação)

Leia mais na edição impressa