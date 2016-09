Mundo do turismo volta os olhos para Foz

Os números impressionam: 252 “buyers”, isto é, compradores de destinos, serviços e produtos turísticos, dos quais nada menos que 110 dos Estados Unidos, maior emissor de turistas do mundo; e 480 suppliers, ou seja, “vendedores” de destinos e fornecedores de serviços e produtos de turismo. O volume de participação dá uma ideia da importância da 40ª edição anual da Travel Mart Latin America, que Foz do Iguaçu amanhã (14) e sexta-feira (16) no Recanto Cataratas Thermas Resort e Convention Center. O evento, que conta com apoio da Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, ICVB e hoteleiros, “é a nossa Olimpíada”, diz Ênio Eidt, coordenador local da TMLA, comparando ao que representam os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para o Rio de Janeiro. Segundo ele, o retorno em atração de turistas estrangeiros é quase imediato, com aumento já em 2017, mas com reflexos pelos próximos dez anos. Foi o que aconteceu na primeira vez que Foz do Iguaçu sediou a TMLA, em 2004, mas com realização em conjunto com Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina. (Divisão de Imprensa Itaipu / Kiko Sierich )

