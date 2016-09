Rede Ítalo gera 400 vagas de empregos diretos em Foz

Mais do que uma nova opção de compras para a população, a inauguração da Rede de Supermercados Ítalo em Foz do Iguaçu marca o início de uma nova fase na vida de centenas de trabalhadores. A nova loja, na Avenida República Argentina, já emprega cerca de 200 pessoas e a próxima a ser inaugurada, na Rua Marechal Floriano, vai empregar outras 200. Para o supervisor da Rede, Adilson Ricardi a empresa não incorporou a crise porque buscou alternativas para não atingir os clientes. “Corremos atrás de soluções e fizemos diferente. O Ítalo é uma empresa que continua crescendo, tanto que estamos abrindo essas duas lojas e gerando 400 empregos e com projetos para abertura de novos supermercados”, afirmou. (Thays Petters /Fotos: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa