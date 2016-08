Ex-secretário é liberado da prisão após acordo de delação premiada

Depois de mais de quatro meses na prisão, o ex-secretário de Planejamento da prefeitura de Foz do Iguaçu, Rodrigo Becker foi liberado depois de aceitar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ele cumpria preventiva desde o dia 19 de abril quando foi deflagrada a fase ostensiva da Operação Pecúlio, sob a acusação de ser um dos operadores do suposto esquema de fraudes e corrupção na prefeitura. Becker continuará respondendo ao processo na Justiça Federal, que começa a ouvir as testemunhas de defesa no próximo dia 5. O advogado de defesa, Maurício Defassi, disse que não pode comentar sobre o teor da delação premiada em razão do segredo de justiça. Informou, entretanto, que no momento não há restrição de horário ou de locomoção ao ex-secretário nem uso de monitoramento eletrônico. “O processo segue normalmente e ele vai ser interrogado quando chegar o momento – após a inquirição das testemunhas de defesa”, resumiu Defassi. (Elson Marques / Foto: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa