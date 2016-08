Professores fazem mobilização alusiva ao ato histórico de 30 de agosto

Mais de 300 professores e educadores reuniram-se na manhã de ontem na Praça do Mitre durante o ato Dia de Luta e de Luto em Defesa da Educação, alusiva ao 30 de agosto de 1988. A data integra o calendário adotado pela categoria há 32 anos, quando sofreu forte repressão do então governo de Álvaro Dias, em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba, durante protesto por melhores condições de trabalho. “Essa data precisa ser lembrada pois representa uma história de luta”, disse o presidente da APP Sindicato, Fabiano Severiano. Além da mobilização de 80% dos profissionais de 60 escolas, a programação também contou com a realização de uma plenária na Câmara Municipal, com a participação da comunidade. “Nosso interesse é que a população possa integrar a nossa discussão, para que tenha uma visão melhor do que acontece no país”. (Daniela Valiente / Fotos Marcos Labanca)

