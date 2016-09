Médico da UPA reclama de atraso no pagamento

No mesmo dia que anunciou uma boa notícia aos usuários do SUS com retorno da coleta de material de exames nas unidades básicas (veja matéria na página 12), a nova secretária de Saúde, Patrícia Foster, teve que lidar com outro problema. Um médico da UPA, fora do horário de serviço, chamou a imprensa para reclamar de atraso no pagamento dos salários e ainda acusou a prefeitura de suposta apropriação indébita de recursos que seriam destinados ao pagamento. Ernesto Oviedo Alvarado, disse ter nascido na Niacarágua e se formado médico há 30 anos no Estado de Santa Catarina. “Tem médico sem pagamento desde abril. Eu estou sem receber desde maio e trabalho das 7h da noite às 9h da manhã. Não posso continuar assim”, reclamou. Para ele, “o Município é grande, rico e não poderia estar nessa situação”. (Elson Marques / Fotos: Renata Thomazi)

