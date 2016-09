Ministério da Saúde faz vistoria de credenciamento da UPA de STI

O CEMIU (Centro Municipal de Internamento de Urgência/Emergência) de Santa Terezinha de Itaipu está sendo credenciado pelo Ministério da Saúde (MS) para ser transformado em UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Com o credenciamento, a unidade receberá recursos federais, deixando de ser custeada somente com recursos próprios. Na semana passada técnicas do MS estiveram no município para avaliarem a estrutura e como será o funcionamento da unidade após a conclusão das obras de ampliação. “A vistoria é parte do processo de qualificação da unidade em UPA Tipo 1. Com a habilitação, o município passa a receber verba de custeio do governo federal, cerca de 40% da despesa da unidade”, explica o Secretário Municipal de Saúde, Fábio de Mello. “É um aporte financeiro importante para que o serviço de atendimento de urgência e emergência seja ampliado e possa atender com qualidade a demanda em saúde da população”. (Da assessoria / Foto: Antônio Pitondo)

Leia mais na edição impressa