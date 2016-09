Desfile da Independência do Brasil terá a participação de 60 entidades

Pelo menos cinco mil pessoas são esperadas para o Desfile Cívico Militar em comemoração aos 194 anos de Independência do Brasil, na próxima quarta-feira (7), na Avenida Paraná. A solenidade terá início as 8h30 com o hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional e revista as tropas do Exército. Às 9 horas está programado o início do desfile, com a participação de 60 entidades civis e militares, entre secretarias, escolas, associações, clubes de serviço e órgãos de segurança. Os motoristas que circulam pela avenida Paraná deverão ficar atentos, pois o trânsito funcionará em meia pista na segunda (5) e terça-feira (6) para pintura do meio fio e montagem do palanque onde ficarão as autoridades. Segundo a prefeitura, por conta das chuvas desta semana, a operação tapa buracos foi suspensa naquela via, mas o trabalho de reperfilamento asfáltico deve ser retomado e concluído até o dia do desfile. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

