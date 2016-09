Primeiro debate na TV teve propostas e troca de acusações entre candidatos

No primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu foram apresentadas propostas em diversas áreas, mas teve também momentos desperdiçados com ataques e troca de acusações. O encontro reunindo Sergio Barros (PSC), Chico Brasileiro (PSD), Phelipe Mansur (REDE), Paulo Mac Donald (PDT) e Tulio Bandeira (Pros) foi promovido na noite de terça-feira (6) pela TV Tarobá. No primeiro bloco candidato perguntava para candidato e o tema principal foi saúde. Uma das questões levantadas foi o rombo atual de R$ 108 milhões no setor, citado por Mansur. Partiu dele também o primeiro ataque conta os adversários Mac Donald e Brasileiro afirmando que os dois ajudaram a quebrar a cidade e os qualificando de incompetentes. Também criticou o fato de nos últimos seis anos o Município ter investido R$ 1,1 bilhão na saúde e mesmo assim não funciona, enquanto Cascavel gastou R$ 630 milhões. (Elson Marques / Fotos: TV Tarobá)

Leia mais na edição impressa