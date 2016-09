Foztrans instala câmeras para monitorar e ajustar tempos dos semáforos

Desde a ontem (9) o Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) deu início a operação das câmeras do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM – FOZ). Os equipamentos foram instalados a 50 metros de distância dos cruzamentos com semáforos. O objetivo do sistema é identificar o momento da passagem de veículos do transporte coletivo pelo trecho monitorado e com isso agilizar o fechamento e abertura dos sinais de trânsito para facilitar o ajuste de tempo reduzindo o tempo das viagens de ônibus. Ao todo até o momento foram instaladas 17 câmeras todas em cruzamentos da Avenida Costa e Silva com as ruas Bogotá, Gustavo Dobrandino da Silva, Vicente Ferreira, Mato Grosso e Avenida Paraná. De acordo com o órgão, assim que um ônibus do transporte coletivo entrar na via monitorada, a câmera emite um sinal em fibra óptica automaticamente para o computador central que prevê a rota e começa a sincronizar os semáforos para que todos os veículos possam passar no sinal verde e assim encurtar a viagem. (Vinicius Machado especial para A Gazeta / Foto: Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa