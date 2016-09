Encontro de núcleos da ACIFI promoverá interação e negócios

Conectar empresários e gerar negócios. Estes são os objetivos do Encontro dos Núcleos do Programa Empreender da ACIFI, que será realizado nesta terça-feira, 13. Com o tema “Nucleado Fortalece Nucleado”, o evento aproximará empreendedores e gestores dos 12 núcleos setoriais e territoriais da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Com esse mesmo propósito, estarão conectados os empresários dos núcleos de Comunicação, Coaching, Distrito Industrial, Eletricistas, Imobiliárias, Indústrias de Confecções, Jovem Empreendedor, Livrarias e Sebos, Metalúrgicas, Mulher Empresária e Executiva, Sustentabilidade e Tecnologia da Informação. O encontro, que tem patrocínio do Sicoob e apoio da ACIFI e do Sebrae, acontecerá no Centro de Capacitação do Sindhotéis (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares). Seu amplo auditório principal abrigará todas as atividades, inclusive as bancadas de cada núcleo onde serão expostos os materiais de divulgação das empresas. (Da assessoria/Foto: Divulgação)

