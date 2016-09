Delegado refuta conotação política em prisão de candidato a prefeito

O delegado da Polícia Civil do Mato Grosso, Wander dos Santos Neves(foto), refutou qualquer conotação política na prisão do candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Tulio Bandeira (Pros), ocorrida na manhã de quarta (14) “Não há qualquer ligação com a política. Foi uma representação inicialmente feita por mim, pela prisão temporária. Não conhecia Túlio Bandeira e de início não sabia que ele era candidato. Fiquei sabendo durante as investigações”, informou o delegado. Wander dos Santos Neves também fez questão de expor que não tem “nenhuma ligação com o Paraná e nenhuma ligação com partido político”. E prosseguiu: “Eu representei, foi ouvido o Ministério Público local que manifestou pela prisão dele. Tanto é que não foi só ele que foi preso nessa operação. Foram mais três pessoas, além das cinco presas anteriormente”, completou. (Elson Marques / Foto: Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa