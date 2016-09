Paraná consolida posição de líder na produção de carnes no País

O Paraná consolidou a posição de maior produtor de carnes do País, com 21% de participação no total do Brasil, mostram dados da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, divulgada na última quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compiladas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes). O Estado produziu 2,58 milhões de toneladas de carnes de frango, bovina e suína no primeiro semestre de 2016. O Brasil, por sua vez, produziu 12,2 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, o Estado representava 20% da produção nacional de carnes. O maior destaque foi a avicultura paranaense, com produção de 2,08 milhões de toneladas no primeiro semestre, 6,6% mais do que no mesmo período do ano passado. Sozinho, o Paraná representou 31,1% da produção brasileira de carne de frango. Com o resultado, o Estado se manteve em primeiro lugar na avicultura nacional à frente de Santa Catarina, com 1,06 milhão de toneladas, e do Rio Grande do Sul, com 817,7 mil toneladas de carne de frango. (ANPr )

