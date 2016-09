Semana “Primavera Universitária” da Unioeste começa no dia 12

A Primavera Universitária da Unioeste acontece da segunda-feira (12) até o sábado (17). O evento foi criado para celebrar a primavera como a estação mais simbólica do ano, para a qual são feitos poemas, músicas, essências, e esperanças. Segundo os organizadores, será uma semana inteira para florescer e pintar uma universidade com as cores da arte, cultura, leitura, poesia, música, teatro, esporte, recreação, política, cinema e muito aprendizado. E o melhor: aberta à comunidade da região. A cerimônia de abertura será na segunda-feira (12), no auditório Alcibíades Luiz Orlando, na UNIOESTE/Foz, a partir das 8 horas, com apresentações artísticas e a palestra “Leitura e Universidade: Uma Visão do Futuro”, com o linguista Luiz Carlos Cagliari além de exposição do Concurso de Fotografia, com as imagens selecionadas. (Da assessoria / Foto Marcos Oliveira)

Leia mais na edição impressa