Samek conhece base náutica da Polícia Federal no Rio Paraná

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, conheceu na sexta-feira (2) as instalações da base náutica de segurança do projeto Beira Foz, em Foz do Iguaçu (PR). A base é operada pela Delegacia da Polícia Federal nas margens do Rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, próximo da Ponte da Amizade. Samek estava acompanhado do superintendente Comunicação Social de Itaipu Gilmar Piolla, do superintendente de Segurança Empresarial, Rogel Abib Zattar, e do chefe da Assessoria de Informações, Carlos Roberto Sucha. O diretor de Itaipu foi recebido pelo chefe da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Fabiano Bordignon, e pela equipe do núcleo de policiamento marítimo. Durante a visita, ele conheceu as atividades desenvolvidas no local e os próximos projetos. (Da Redação com JIE/ Fotos: JIE)

