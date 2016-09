Paralimpíada: Brasil começa com saldo positivo as disputas no Rio de Janeiro

Depois do título mundial, o ouro. O brasileiro Daniel Martins, 20 anos, mostrou por que domina os 400m T12 (para deficientes intelectuais) e garantiu a medalha de ouro na prova, baixando o recorde mundial, que já pertencia a ele, de 47s78 para 47s22. O venezuelano Luis Arturo Paiva chegou em segundo lugar, com o tempo de 47s83. Gracelino Tavares Barbosa, de Cabo Verde, completou o pódio, com 48s55. E o multimedalhista Daniel Dias estreou com vitória na Paralimpíada. Com o tempo de 2:27.88, ele ganhou a medalha de ouro nos 200m livre masculino, a primeira da natação paralímpica brasileira. Com a vitória, Dias soma, agora, 16 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 11 ouros. A prata ficou com o norte-americano Roy Perkins e o bronze com o britânico Andrew Mullen. (DM Esportes /Foto: Buda Mendes)

