Sucatas de veículos apreendidos são prensadas e destinadas à reciclagem

Representantes da Comissão de Leilão do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e da 6ª Subdivisão da Polícia Civil de Foz do Iguaçu acompanharam ontem(13\) à tarde a prensagem de pelo menos 200 carros que lotavam o depósito da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu. Cada veículo leva menos de um minuto para ser reduzido a um pequeno pacote medindo em média um metro por um metro e vinte. Segundo informações colhidas pela Gazeta do Iguaçu, foi necessário mais de um ano de trabalho das equipes da Polícia Civil para a liberação dos veículos para a reciclagem industrial. Todo o material prensado ontem foi adquirido em leilão por uma empresa do grupo Gerdau. Há uma semana, uma equipe gaúcha contratada pela empresa trabalha no processo final de preparação do material para o processo de prensagem. Na descontaminação, os técnicos retiram o que pode ser prejudicial ao meio ambiente como resto de combustível, baterias, extintores, óleo do motor, óleo do diferencial, da caixa de motor, tanque de combustível. Todo o pátio foi coberto com plástico para evitar o vazamento de óleo e a contaminação. (Jackson Lima /Kiko Sierich)

