Ecoflores começa na próxima semana na Praça da Bíblia

A 17ª edição da Ecoflores começa no dia 9 de setembro, e seguirá até o dia 18 no Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo. O evento funcionará diariamente das 10h às 21 horas e ofertará ao público centenas de espécies de flores, mudas de árvores frutíferas e plantas ornamentais a preços que variam de R$ 3,00 a R$ 1 mil. Promovido pelo Rotary Três Fronteiras, o evento terá toda a renda destinada a projetos sociais desenvolvidos pelo clube, como o Foz Cidade Água, Ursinhos do SIATE, Banco de Cama Hospitalar e a Fundação Rotária – responsável em financiar projetos humanitários de nível mundial como a erradicação da poliomielite no mundo. “Parte dos recursos também serão destinados ao Rotary Internacional, para que futuramente façamos um projeto em conjunto. Primeiro teremos os valores fechados para depois pensarmos no projeto”, explicou o coordenador da Ecoflores, Fabiano Mayer. Com o recurso, a proposta é ajudar alguma entidade com um grande projeto de construção ou reforma. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

