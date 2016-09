TRF julgará pedido de transferência de Reni para unidade prisional no dia 29

Está marcado para o próximo dia 29 de setembro o julgamento do pedido do Ministério Público Federal para que a prisão domiciliar do prefeito afastado Reni Pereira (PSB) seja revertida em preventiva com consequente recolhimento à unidade prisional. Desde o dia 14 de julho, ele é mantido em prisão domiciliar por meio de uma decisão do desembargador federal Márcio Antônio Rocha. No processo da Operação Pecúlio, da Polícia Federal, Reni é acusado de chefiar um suposto esquema de fraudes a licitações e terceirizações para obtenção de vantagens inclusive cobrança de propina.No pedido de transferência do acusado para uma unidade prisional, a procuradora regional federal, Antonia Lélia Neves Sanches, argumentou que não estão preenchidos os requisitos para que o prefeito tenha o benefício da prisão domiciliar. Um dos argumentos da defesa para o regime domiciliar ser mantido é o de que Reni estaria em tratamento psiquiátrico. (Elson Marques / Fotos: Arquivo)

Leia mais na edição impressa