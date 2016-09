Santa Terezinha supera metas do IDEB para 2021

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e a rede escolar municipal de Santa Terezinha de Itaipu tem motivos de sobra para celebrar. O município divide com outros seis a 10ª colocação no Estado do Paraná, e das 50 cidades do Oeste, figura entre as 14 que superaram a meta para 2021. O IDEB é um indicador que mede a qualidade do ensino nas escolas públicas. O cálculo é realizado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados e aplicados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As médias seguem uma escala de 0 a 10 para língua portuguesa e matemática. A pesquisa projeta como será o desempenho médio dos municípios brasileiros em 2021, ano em que o índice das escolas públicas municipais devem atingir média de 6.5. Apesar do prazo para alcançar essa média, Santa Terezinha já ultrapassou a meta do MEC, conquistando na avaliação de 2015 a média de 6.7. (Da assessoria / Foto: Antônio Pitondo)

Leia mais na edição impressa