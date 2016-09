Feira de Negócios reúne representantes de 46 países

Sentados frente a frente, o fornecedor de um destino ou serviço turístico de um país da América do Sul ou Central negocia com o comprador, que veio da América do Norte, Europa, Ásia ou região do Pacífico. A cena se repete nos 247 estandes espalhados pelos salões de eventos do Recanto Cataratas Thermas Resort e Convention Center, em Foz do Iguaçu, que sedia a 40ª Travel Mart Latin America (TMLA). As transações são feitas rapidamente, porque o encontro dos potenciais compradores (buyers) com os fornecedores (suppliers) já havia sido marcado bem antes da data do evento, com troca de e-mails. Participam da TMLA, que abriu na quarta-feira (14), no Hotel Bourbon, e prossegue nesta sexta-feira (16), no Recanto, representantes de 46 países. (Divisão Comunicação Itaipu / Foto: Leonardo Leite/Divulgação)

