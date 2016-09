Déficit do município com a saúde chega a R$ 108 milhões

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (5), a secretária de saúde do município, Patrícia Foster Ruiz classificou a questão financeira como a maior preocupação e o principal desafio da nova gestão. Conforme apresentou o membro da Comissão Administrativa da Fundação Municipal de Saúde, José Borges Bonfim Filho, o déficit da Secretaria chega a R$ 56 milhões por ano. Somado ao passivo de R$ 52 milhões da Fundação Municipal de Saúde, a dívida chega a R$ 108 milhões.“A questão orçamentária e financeira não nos possibilita realizar tudo o que temos contratado hoje na saúde”, declarou Patrícia. “Existe um déficit muito grande e temos que buscar soluções, e uma delas é a parceria com o governo do estado. Desde que a comissão administrativa da Fundação entrou no Hospital Municipal, o Estado tem nos atendido e sido muito parceiro, mas muitas vezes também não é suficiente”, declarou. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

