Beto Richa diz que é preciso união para reconstruir o país

O governador Beto Richa disse nesta quarta-feira (7), durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência, em Curitiba, que a data merece uma profunda reflexão da situação que passa o Brasil. “É preciso apreciar esse momento importante para refletirmos sobre o futuro do nosso país e nos unirmos na reconstrução do Brasil, que é forte e o orgulho de todos nós”, afirmou Richa, que estava acompanhado da secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. O governador falou ainda do patriotismo e disse que esse é um momento de pacificação nacional. “O Brasil passa por uma crise e é hora de nos unirmos para sair dela”, afirmou. O desfile, que foi aberto pelo governador e pelo general José Luiz Dias Freitas, comandante da 5ª Região Militar do Exército, reuniu unidades do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Curitiba, além de diversas instituições civis, entre escolas municipais e estaduais e outras entidades sociais. (ANPr / Foto: Orlando Kissner / ANPr)

