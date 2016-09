PM prende funcionário público com droga

Por volta das 10h30 da manhã de sexta-feira (09) a equipe da Patrulha Escolar da Policia Militar prendeu um rapaz de 18 anos no portão de um Colégio Estadual no centro da cidade. O suspeito teria sido flagrado vendendo droga. Com ele a PM apreendeu maconha e dinheiro. A Patrulha Escolar passava pela Rua Silvino Dalbó no Jardim Pólo Centro onde acontecia um evento. Foi avistado um grupo de pessoas em atitude suspeita quase no portão de um colégio. A equipe se aproximou e o grupo demonstrou nervosismo, o que despertou a atenção da polícia. Ao revistar os suspeitos com um deles foram encontrados oito pedaços de maconha e cento e trinta e cinco reais. (Cris Neres especial para Gazeta/ Foto: Cris Neres)

