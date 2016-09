Termina hoje prazo para relatório da primeira etapa das contas eleitorais

Termina nesta terça-feira (13), às 23h59, o prazo para que candidatos, partidos políticos e coligações remetam à Justiça Eleitoral relatórios discriminados das transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados. O relatório parcial abrange o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro. No sistema do Tribunal Superior Eleitoral, até a noite de ontem, o candidato a prefeito com maior volume declarado de recursos era Chico Brasileiro (PSD) da Coligação Mudança Segura, composta pelos partidos PSD, PTB, PP, DEM, PRB, PHS, PCdoB, PRTB, SD, PEN e PRP. Com seis relatórios apresentados até o momento a campanha de Brasileiro declarou uma arrecadação de R$ 120.064,00 com despesa realizada e paga de R$ R$ 112.867,21. A última atualização contábil é datada de 11 de setembro. (Elson Marques /Foto: Arquivo)

