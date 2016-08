Campanha de vacinação contra dengue termina neste sábado

Termina neste sábado (3) a Campanha de Vacinação contra a Dengue em trinta municípios do Paraná. A imunização é ofertada a jovens de 15 a 27 anos, faixa etária que mais contrai a doença. Apesar da importância da vacinação como ferramenta de combate a epidemia, os jovens não estão aderindo à campanha. Do dia 13 de agosto, quando teve início a ação, até a última terça-feira (30) foram vacinadas somente 7.200 pessoas, o que representa 11% do público alvo, formado por 61.677 iguaçuenses. No Estado foram imunizadas 73.252 pessoas, o que corresponde a 14,6% do público alvo, formado por 500 mil jovens. De acordo com a Secretaria de Saúde, o medicamento foi testado em mais de 40 mil pessoas em 10 países, e ainda passou pela análise de 25 centros de estudos no planeta, garantindo segurança e eficácia. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

