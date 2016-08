Juiz proíbe ocupação e manda isolar a área contaminada do antigo lixão

Acatando petição do Ministério Público sobre uma questão ambiental que perdura por mais de 20 anos, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, Rodrigo Luis Giacomin, determinou liminarmente que a prefeitura recupere área degradada no antigo lixão do Arroio Dourado. As ações principais devem ser providenciadas num prazo de 90 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5 mil, sem prejuízo de responsabilização pessoal da prefeita Ivone Borafaldi (PSDB). Uma das medidas imediatas exigidas pela justiça é que a prefeitura “impeça que novas intervenções sejam realizadas na área, embargando ou proibindo eventuais obras e edificações que possam estar sendo realizadas no local”. (Elson Marques / Foto: Robson Meireles/Arquivo)

