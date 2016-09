Piscinas orgânicas: um pedacinho da natureza dentro de casa

A arquitetura das formas orgânicas vem ganhando dia a dia mais adeptos e admiradores, pois confere aos projetos contemporâneos as formas harmoniosas da natureza. As piscinas são um ótimo exemplo desta tendência e cada vez mais, ganham curvas e linhas sinuosas. Precursor deste movimento, o arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris tem uma explicação para o crescimento deste estilo arquitetônico. “As pessoas desejam trazer para dentro de suas casas o bem-estar que um cantinho de mata e um belo lago oferecem. Com as formas orgânicas conseguimos recriar toda esta energia no jardim”, afirmou ele. Com a chegada das estações mais quentes do ano, a piscina e todo o seu entorno acabam se transformando no coração da casa, cenário de encontros animados e refrescantes. Por isso mesmo, os projetos assinados por Kílaris contemplam essa estrutura, associada com sauna, o spa e cascatas; elementos também projetados no mesmo estilo, trazendo de forma completa a natureza para dentro de casa. (Fonte: Obra 24horas / Foto: Divulgação)

