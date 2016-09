Dona Chica precisa de ajuda para presentear 400 crianças carentes

O Dia das Crianças é só no mês que vem, mas para Francisca Lopes de Lima, a Dona Chica (62), o trabalho já começou. Há 18 anos, a moradora da Vila das Batalhas presenteia as crianças carentes do bairro com a ajuda de amigos e empresários. Desta vez, a meta é atender 400 crianças com idade entre zero e 12 anos com uma peça de roupa, um calçado e um brinquedo. No dia 12 de outubro, dona Chica também abre as portas de casa para uma grande festa com direito a bolo, pipoca, cachorro quente e refrigerante. “Consegui alguns padrinhos este ano, mas ainda falta muita coisa”, disse. (Da Redação / Foto: Divulgação)

