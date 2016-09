Com estímulo à inovação, empresários do Oeste do PR comemoram resultados

Mesmo em tempos de instabilidade econômica, empresas do oeste paranaense estão ampliando mercado e angariando novos clientes. Prova disso, são os relatos dos participantes do ciclo 2014/2016 do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), iniciativa do Sebrae/PR junto ao o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O programa incentiva o desenvolvimento de ações inovadoras nas micro e pequenas empresas, por meio de consultorias, orientações, capacitação e, neste ciclo, atende gratuitamente 500 pequenos negócios da região até o final do ano. “No final de 2014, o agente de inovação bateu à nossa porta. Ele nos apresentou o ALI e logo ‘agarramos’ a ideia. Veio no momento certo, pois era a fase em que começávamos a sentir a crise chegar”, conta o empresário Divaldo Antonelli, que há 12 anos administra uma indústria e instalações comerciais em Cascavel. “As vendas estavam diminuindo pouco a pouco, até que meus vendedores, que trabalhavam por comissão foram me deixando na mão. Como eu iria vender sem equipe de vendas? Foi aí que as orientações do ALI fizeram toda a diferença”, relata. (Assessoria / Foto: Divulgação)

