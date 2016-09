Laudos comprovam superfaturamento em obras de asfalto investigadas pela PF

O delegado da Polícia Federal, Sergio Ueda, concedeu entrevista coletiva na véspera do feriado para juntamente com a equipe técnica detalhar o esquema de superfaturamento em obras de asfalto realizadas pela prefeitura e investigadas na Operação Pecúlio. Os laudos periciais apontam valores de R$ 648 mil em sobrepreço nos serviços. A espessura das camadas de pavimentação não corresponde à prevista nos contratos.Os peritos criminais Giovani Vilnei Rotta e Fernando Rosemann, do Núcleo Técnico Cientifico (NUTEC) da Polícia Federal apresentaram laudos dos dois primeiros lotes de medição asfáltica realizada dentro das diligencias que envolvem o Inquérito Policial da “Operação Pecúlio”. O primeiro analisou amostras retiradas nas obras das avenidas José Maria de Brito e Ranieri Mazzili e o outro da avenida Pedro Basso, todas financiadas com recursos do PAC do governo federal. (Elson Marques / Fotos: Radio Cultura)

