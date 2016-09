Grupo Choque prende cariocas com munições de pistola e 11 carregadores

O grupo Choque da Policia Militar de Foz do Iguaçu, apreendeu ontem (08) por volta das 10h30 da manhã, duas mulheres com 700 munições para pistolas inclusive de calibre restrito, além de 11 carregadores. Elas estavam prestes a sair da cidade em um ônibus de viagem com destino a Curitiba. A.M.N. de 22 anos e N.C.J. de 23 foram presas pela polícia dentro de um ônibus na Rodoviária Internacional da cidade. Era para ser uma fiscalização de rotina no terminal, mas o nervosismo de uma delas despertou a atenção dos policiais. “Uma ficou extremamente nervosa quando perguntamos para onde elas iriam. Durante a conversa encostei na suspeita e descobrimos que estavam com munição no corpo”, disse o sargento Wilson Rocha do grupo Choque. Para driblar a fiscalização as mulheres esconderam os cartuchos em uma cinta de compressão na cintura. (Cris Neres especial para Gazeta / Fotos: Cris Neres)

