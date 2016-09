Presos da Penitenciária II de Foz participam de projeto de filosofia

O projeto: “Sócrates, Aristóteles e Platão” agora faz parte da rotina de estudos de presos custodiados na Penitenciária de Foz do Iguaçu II, na oeste do Estado. O projeto “Filosofando – do ensino a um projeto de vida” tem o objetivo de contribuir para a autonomia e a ampliação de visão de mundo da pessoa privada de liberdade, além de prepará-la para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ofertado pelo Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) Helena Kolody, o projeto já atendeu 16 presos que estão matriculados no ensino médio. A proposta surgiu de uma ideia da pedagoga Luz Marina e do professor Fábio Vicente. Os dois sentiram a necessidade de preparar os alunos que estão matriculados e que pretendem fazer o Enem, uma vez que não há a oferta da disciplina de Filosofia no Ceebja. (ANPr / Foto: Depen)

