Sexta etapa do Mutirão de Catarata acontece nesse final de semana

Continua neste final de semana (17 e 18) o Mutirão de Catarata no Hospital Municipal Padre Germano Lauck em Foz do Iguaçu. Dessa vez, estão previstos cerca de 250 cirurgias no segundo olho de pacientes operados em dois mutirões anteriores. Outro mutirão está previsto para os dias 24 e 25, quando outros 250 procedimentos devem ser realizados. A recepção aos usuários será realizada a partir das 6 horas no ambulatório do Centro de Especialidades Médicas (CEM), na avenida Paraná. A meta, segundo o médico Roberto Cacciari Filho é atender mais duas mil pessoas até dezembro, uma média de 500 por mês. “A nossa intenção é iniciar no próximo mês os procedimentos no Poliambulatorio. E provavelmente realizaremos as cirurgias durante a semana”, anunciou o médico, que é diretor técnico da Cristalink, empresa responsável pelas cirurgias. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

