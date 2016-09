Caminhoneiros ganham mais espaço no Porto Seco de Foz

A Receita Federal passou a disponibilizar desde esta sexta-feira (16) de mais espaço no pátio para receber e alojar os caminhões que tem que passar pelo Porto Seco de Foz do Iguaçu. O novo espaço viabiliza a criação de pelo menos 150 novas vagas que possibilitar um giro maior de caminhões. A medida foi adotada provisoriamente para facilitar o tráfego e a acomodação dos motoristas, além de reduzir o tempo de espera no Porto. De acordo com o delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, Rafael Rodrigues Dolzan, o tempo médio de liberação das cargas estava em até sete dias, com esta medida a intenção é que este tempo passe a ser de dois dias. O delegado explica que a média de caminhões liberados por mês era de 12.500 por mês, mas que nos últimos três meses o aumento superou os 40%. “O movimento agora é de 17 mil caminhões por mês”, explica. (Por: Renata Thomazi estagiária de Jornalismo / Foto: Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa