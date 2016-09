Juiz eleitoral libera candidaturas a prefeito de Chico, Tulio e Barros

A Justiça Eleitoral deferiu ontem (5) os pedidos de registro de candidaturas a prefeito de Tulio Bandeira (Pros), Chico Brasileiro (PSD) e Sergio Barros (PSC). A candidatura de Phelipe Mansur (REDE) ainda não foi julgada. Paulo Mac Donald (PDT) que teve o pedido indeferido está recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral. Até nova decisão, Paulo mantém todos os direitos de candidato e continua com a campanha eleitoral. Ontem Chico Brasileiro, que está no exercício do mandato de deputado estadual, comemorou a notícia da homologação da candidatura a prefeito. “Estávamos confiantes que nossa candidatura não teria impedimento para continuar. Nosso time está motivado e seguiremos com a campanha apresentando propostas para fazer a saúde voltar a funcionar, criar novas vagas nas creches, acabar com os buracos e buscar formas de gerar mais emprego e renda em nossa cidade’’, destacou Chico Brasileiro. (Elson Marques / Foto: Divulgação)

