Unidos pela Vida promove mês de conscientização da Fibrose Cística

O Instituto Unidos Pela Vida promove em setembro, em parceria com associações de assistência de todo o Brasil e demais voluntários, o 3º Mês de Conscientização da Fibrose Cística. Foz do Iguaçu está inserida na programação nacional que inclui outras 21 cidades de 15 diferentes estados. As ações serão encerradas com dois simpósios, um no dia 4 de outubro, em Curitiba, e outro no dia 11, em Palmas. Na cidade, atividades como brincadeiras e panfletagem para orientação sobre a doença serão realizadas no Gramadão da Vila A, no dia 18 de setembro das 16h às 18 hora. O mês de setembro foi escolhido porque no dia 8 é celebrado o Dia Mundial da Fibrose Cística. Na mesma data, em 1989, o gene causador da doença foi descoberto. (Da Redação /Foto: Divulgação)

Leia mais na edição impressa