Iguaçuenses opinam sobre a mudança no comando da Presidência da República

Por 61 votos a 20, o plenário do Senado Federal condenou ontem (31) a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Com o julgamento a agora ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada definitivamente do cargo. Um pouco antes das 13 horas de ontem, a notícia do resultado da votação no Senado chegou às ruas de Foz do Iguaçu e foi recebida por uma queima de fogos de artifício celebrando o desfeche da situação que começou em dezembro do ano passado. Após a conclusão da votação sobre a perda do mandato por crime de responsabilidade os senadores passaram a fazer uma segunda votação desta vez para definir se a ex-presidente ficaria inelegível por oito anos e sem poder exercer função pública pelo mesmo período. O resultado da segunda votação não levou à inelegibilidade de Dilma Rousseff e nem à proibição dela exercer função pública. Todo o processo foi dirigido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski. (Jackson Lima / Foto: Beto Barata/PR)

