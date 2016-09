Candidato a prefeito de Foz foi preso por associação criminosa, diz delegado

O advogado e candidato a prefeito de Foz do Iguaçu Tulio Marcelo Denig Bandeira (Pros), preso ontem (14), está sendo transferido para a cidade de Juína, próximo de Brasnorte, no Mato Grosso, onde será interrogado. De acordo com o delegado do local, Vander dos Santos Neves, a prisão temporária foi decretada em processo por associação criminosa, invasão de terras e extorsão. “Ele contratava capangas armados para expulsar famílias das terras e tomar posse. É o chefe da associação criminosa e muito temido no Mato Grosso”, disse o delegado em entrevista coletiva. Na operação batizada de Deméter, outras duas pessoas foram presas e quatro levadas para prestar depoimentos. (Elson Marques / Foto:Divulgação)

