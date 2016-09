Juiz nega recurso e mantém Dilto Vitorassi fora da disputa eleitoral

O juiz da 46ª Zona Eleitoral não acatou pedido de registro de candidatura do vereador Dilto Vitorassi (PV). De início o nome dele ficou fora da lista do partido na convenção municipal, o que teria ocorrido por meio de uma suposta manobra política do presidente Irineu Ribeiro. Com a desistência de um candidato, a advogada de Vitorassi assinou pedido de registro de candidatura, o que foi negado pelo juiz. Frason fundamentou a decisão em ilegitimidade da requerente e intempestividade do recurso. Na condição de representante do vereador, advogada Alana Rodrigues da Silva entrou com o pedido no dia 12 de setembro às 18h14. Ela pleiteou o registro da candidatura em substituição ao candidato Cícero Icheel Nunes, que protocolou na mesma data um pedido de renúncia da candidatura. “O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido ante a ilegitimidade da parte requerente bem como pela intempestividade do pleito (perda de prazo)”, escreveu o juiz. (Elson Marques / Foto: Arquivo)

