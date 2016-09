Tarobá promove o primeiro debate de TV entre os candidatos a prefeito

Os cinco candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu foram convidados para o primeiro debate das eleições muicipais, a ser realizado pela TV Tarobá. O embate será na próxima terça feira (6), véspera de feriado. A expectativa é que todos devem confirmar presença. O início está previsto para às 22H15min, no canal 6.1 em HD, com previsão de duas horas de duração. A emissora convidou o candidato Phelipe Mansur (REDE) da coligação “O Novo que a Gente Quer” (REDE, PMDB, PPL, PSDC e PV); Chico Brasileiro (PSD) da Coligação Mudança Segura (PSD, PP, PTB, DEM, PRB, PRTB, PCdoB, PEN, SD, PRP e PHS); Paulo Mac Donald (PDT) da coligação Rumo à Recuperação (PDT, PSDB, PPS, PR e PTN); Sérgio Barros (PSC), da coligação Foz para Todos (PSC, PMN e PSB); e Tulio Bandeira, da coligação Reage Foz (PROS, PT, PMB, PSL e PTC). (Elson Marques /Foto: Arquivo)

Leia mais na edição impressa