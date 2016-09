Médicos cobram nova inspeção do CRM no Hospital Municipal

Em ata de reunião realizada no último dia 26 de agosto uma comissão técnica de médicos relata uma série de problemas ainda não sanados no Hospital Municipal. Dentre as questões estão atrasos no pagamento dos salários dos médicos, dificuldade de exames laboratoriais dentro do tempo hábil e a necessidade de uma nova inspeção do Conselho Regional de Medicina. Os médicos são membros de Comissão designada pelo CRM, em vista de fiscalização ocorrida em 19 de julho desse ano para acompanhamento das condições técnicas do hospital. “O salário dos médicos continua em atraso, desde o mês de abril do ano supracitado. Desde onze de julho do ano corrente o hospital encontra-se sem laboratório e atualmente o mesmo está atendendo parcialmente, sem os serviços de microbiologia, sendo encaminhado ao laboratório de apoio (Hospital Ministro Costa Cavalcanti) onde estamos com dificuldades de receber e manter a demanda dos frascos de hemocultura”, consta na ata enviada à redação da Gazeta. (Elson Marques / Fotos: Arquivo)

