Paralimpíada: Paranaenses conquistam medalha prata na bocha

Eliseu dos Santos, 39 anos, e Marcelo dos Santos, 43, os irmãos naturais de Telêmaco Borba, Paraná, conquistaram ontem, 13, a medalha de prata para o Brasil na competição de bocha da Paralimpíada Rio-2016, categoria BC4. Completou o time brasileiro o paulista Dirceu Pinto (foto). Os paranaenses disputaram a final contra a Eslováquia, formada pelo trio Robert Durkovic, Samuel Andrejcik e Michaela Balcova. Em um jogo difícil, a equipe brasileira começou abrindo 2 a 0 no placar. Porém, no segundo end os eslovacos igualaram o placar e no terceiro passaram a frente, chegando a 3 a 2. Na última parte do jogo os brasileiros não conseguiram reverter o placar, terminando 4 a 2 para a Eslováquia. Esta é a quinta medalha paralímpica de Eliseu, bronze no individual e ouro nos pares em Londres-2012, ouro nos pares nos Jogos de Pequim-2008. Devido a uma distrofia muscular, Eliseu perdeu gradativamente os movimentos dos membros superiores e conheceu a bocha aos 29 anos. Marcelo conquistou a sua primeira medalha. Ele nasceu com distrofia muscular progressiva e iniciou na bocha em 2007. (DM Esportes/ Foto: CPB)

