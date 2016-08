Câmara de Foz retoma sessões com projetos em pauta

Os vereadores iniciam hoje (1º) o período ordinário dos trabalhos de setembro. A sessão começa às 9h, com requerimentos e projetos a serem votados. Dentre os temas em pauta estão alterações na Lei das Parcerias Público-Privada e flexibilização da Lei das Calçadas Padronizadas. Logo após a sessão ordinária está prevista uma extraordinária para discutir a revogação da lei municipal que liberou o uso de saldo da arrecadação de iluminação pública no setor da Saúde. Esse projeto foi enviado pela prefeita interina, Ivone Barofaldi (PSDB), pedindo a revogação de matéria aprovada pela Câmara em 2014, que autorizou o Poder Executivo Municipal a proceder a desoneração da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, com a conversão do superávit da taxa na área da saúde do Município. (Elson Marques / Foto: Arquivo)

